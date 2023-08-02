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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ملامح من حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة 2023

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة

اعتمد اللواء هشام أبو النصر مساعدا لوزير الداخلية مديرا لأمن الجيزة، حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة  2023 لضباط الأقسام والمراكز ووحدات البحث الجنائي ورؤساء المباحث في كل مراكز وأقسام المديرية.

 

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حركة تنقلات داخلية موسعة بمديرية أمن الفيوم

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ننشر حركة رؤساء مباحث مراكز شرطة المنيا

ملامح من حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة  2023

وجاءت حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة  2023، والتي اعتمدها اللواء هشام أبو النصر مساعدا لوزير الداخلية مديرا لأمن الجيزة لتشمل:

العقيد عمرو حجازى رئيسا لقطاع  مباحث الشمال 

المقدم مؤمن فرج  من رئاسة قسم شرطة إمبابة لوكيلا  لمباحث فرقة الهرم 

تعيين الرائد محمد مجدى سعود  لقسم إمبابة 

المقدم محمد ربيع تجديد اقة مفتش لقسمي إمبابة والمنيرة

وفي وقت مسبق ، خرجت حركة تنقلات وزارة الداخلية 2023 التي اعتمدها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتجديد الثقة في غالبية قيادات مديرية أمن الجيزة، حيث شهدت تحركات طفيفة لبعض مديري الإدارات بين النقل والخروج على سن المعاش.

وأبقت الحركة على اللواء هشام أبو النصر مساعدا لوزير الداخلية مديرا لأمن الجيزة، واللواء سامح الحميلي، حكمدار الجيزة.

وتم تجديد الثقة في اللواء محمد الشرقاوي مديرا للإدارة العامة للمباحث، واللواء علاء فتحي نائبا أول لمدير المباحث، بينما صعد اللواء أحمد الوتيدي لمنصب النائب الثاني لمدير المباحث.

وترقى العميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى رتبة لواء وتم تصعيده ليشغل منصب مدير المباحث الجنائية، بينما تم الإبقاء على اللواء جابر بهاء مديرا لإدارة الحماية المدنية، واللواء أمجد أنور مديرا لإدارة مرور الجيزة

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