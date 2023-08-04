أمطار ورياح.. مفاجآت في حالة الطقس الأسبوع المقبل

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن يوم السبت والأحد، يشهد ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مؤكدة احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلاب وشلاتين وأبو سمبل وبحيرة ناصر) على فترات متقطعة.

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وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأكدت أن هناك نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة الفترة من الإثنين حتى الأربعاء المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 المحسوسة 39

السواحل الشمالية: العظمى 34 المحسوسة 37

جنوب سيناء : العظمى ٤٠ المحسوسة 42

شمال الصعيد: العظمى 40 المحسوسة 42

جنوب الصعيد: العظمى 43 المحسوسة 44

درجات الحرارة المتوقعة الأحد

القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 المحسوسة 40

السواحل الشمالية: العظمى 35 المحسوسة 38

جنوب سيناء : العظمى 41 المحسوسة 42

شمال الصعيد: العظمى 42 المحسوسة 43

جنوب الصعيد: العظمى 44 المحسوسة 45

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 المحسوسة ٣٨

السواحل الشمالية: العظمى ٣٢ المحسوسة ٣٥

جنوب سيناء : العظمى ٤٠ المحسوسة 42

شمال الصعيد: العظمى 41 المحسوسة 43

جنوب الصعيد: العظمى 43 المحسوسة 44

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء

القاهرة والوجه البحري: العظمى ٣٥ المحسوسة 37

السواحل الشمالية: العظمى 31 المحسوسة 34

جنوب سيناء : العظمى 41 المحسوسة ٤٣

شمال الصعيد: العظمى 40 المحسوسة 42

جنوب الصعيد: العظمى 44 المحسوسة 45

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء

القاهرة والوجه البحري: العظمى ٣٥ المحسوسة ٣٨

السواحل الشمالية: العظمى 31 المحسوسة 34

جنوب سيناء : العظمى ٤٠ المحسوسة 42

شمال الصعيد: العظمى ٣٨ المحسوسة ٤٠

جنوب الصعيد: العظمى 44 المحسوسة 45