حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة.. الأرصاد تحذر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الجمعة طقسا حارا رطبا في النهار، على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما يصبح الطقس شديد الحرارة رطب، على كل من جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلا للحرارة ورطبا في ساعات الليل، على أغلب الأنحاء.

وتشهد القاهرة الكبرى، شبورة مائية في الصباح الباكر، مع نشاط للرياح أحيانًا، بقيمة 34 كيلو متر في الساعة، وتتراوح نسبة الرطوبة من 35 إلى 80%، أما الأجواء تصبح مشمسة، فيما يشهد الوجه البحري، يسوده شبورة مائية صباحًا، مع نشاط للرياح معتدل بقيمة 26 كيلو متر في الساعة، ونسب الرطوبة من 40 إلى 85%، والجو يكون مشمس.

كما يسود السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، شبورة مائية، ونشاط للرياح معتدل بقيمة 28 كيلو متر في الساعة، ونسبة الرطوبة من 55 إلى 90%، والأجواء غائمة جزئيًا



درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر:

العظمى الصغرى

درجة الحرارة في القاهرة 35 25

درجة الحرارة في 6 أكتوبر 36 24

درجة الحرارة في كفر الشيخ 34 24

درجة الحرارة في المنصورة 35 25

درجة الحرارة في الزقازيق 35 25

درجة الحرارة في شبين الكوم 35 25

درجة الحرارة في طنطا 34 24

درجة الحرارة في دمياط 32 25

درجة الحرارة في بورسعيد 33 25

درجة الحرارة في الإسماعيلية 36 23

درجة الحرارة في السويس 35 25

درجة الحرارة في العريش 32 24

درجة الحرارة في رفح 32 24

درجة الحرارة في رأس سدر 38 27

درجة الحرارة في نخل 37 19

درجة الحرارة في كاترين 32 17

درجة الحرارة في الطور 38 27

درجة الحرارة في طابا 36 24

درجة الحرارة في شرم الشيخ 39 30

درجة الحرارة في الإسكندرية 33 24

درجة الحرارة في العلمين الجديدة 33 24

درجة الحرارة في مطروح 31 23

درجة الحرارة في السلوم 37 25

درجة الحرارة في سيوة 41 28

درجة الحرارة في رأس غارب 38 29

درجة الحرارة في الغردقة 39 30

درجة الحرارة في سفاجا 38 29

درجة الحرارة في مرسى علم 39 30

درجة الحرارة في شلاتين 39 28

درجة الحرارة في حلايب 35 30

درجة الحرارة في الفيوم 37 25

درجة الحرارة في بني سويف 37 25

درجة الحرارة في المنيا 38 25

درجة الحرارة في أسيوط 38 26

درجة الحرارة في سوهاج 41 27

درجة الحرارة في قنا 42 28

درجة الحرارة في الأقصر 42 29

درجة الحرارة في أسوان 43 31

درجة الحرارة في أبو سمبل 42 31

