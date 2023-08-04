الأوبرا تعلن شروط مسابقة مهرجان الموسيقى العربية الـ 32

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ويديره المايسترو هانى فرحات ويقام فى الفترة من 20 حتى 1 نوفمبر المقبل .

قال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، إن المسابقة تضم ثلاثة أقسام الأول يحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى ويخصص للغناء العربى للشباب من سن 18 حتى 40 عاما وتم رصد ثلاثة جوائز للفائزين بإجمالي 135 ألف جنيه.

وتابع: "يشترط على المتسابق أداء أحد أعمال خالد الذكر سيد درويش وآخر من اختياره، أما القسم الثانى تم تخصيصه للعزف المرتجل على آلات ( القانون، العود، الكمان ) اشترط أن يكون عمر المتقدم من 18 حتى 45 عاما وأن يقوم بأداء ارتجال حر وتصل مجموع جوائزه إلى 135 ألف جنيه تمنح لثلاثة فائزين، أما القسم الثالث خصص للتوزيع الموسيقى الاوركسترالى واتيح الاشتراك به لجميع الأعمار على أن يقوم المتسابق بتقديم توزيع اوركسترالى لإحدى مؤلفات الموسيقار سيد درويش وتم رصد مبلغ 120 ألف جنيه كجائزة للعمل الفائز والذى يتم عزفه فى ختام الفعاليات، وتابع أن التسجيل فى المسابقة يبدأ اعتبارًا من الخميس 17 أغسطس وحتى الأحد 1 أكتوبر من خلال الموقع الإلكتروني. www.cairoopera.org