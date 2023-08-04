روائع المصري القديم في ندوة غدًا باتحاد كتاب مصر

تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادى غدا السبت ندوة بعنوان "لقطات من روائع المصرى القديم .

يشرف على تنظيم الندوة الاديب عبد الله مهدى رئيس لجنة الحضارة المصرية القديمة بالنقابة والدكتور علاء عبد الهادى رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والامين العام للاتحاد العام للادباء والكتاب العرب .

تستضيف الندوة الدكتور حسين عبد البصير مدير عام متحف الاثار بمكتبة الاسكندرية وناجية نجيب فانوس مدير عام سابق بالمتحف المصرى وفرنسيس امين الباحث الاثرى والمرشد السياحى .

تقام الندوة فى الرابعة عصر غد السبت بمقرالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر فى الزمالك .

تكريم فى تعليم الفيوم

من جهه اخرى قامت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بتُكريم الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى دبلوم الخط العربي، بحضور مراد أحمد حسن مدير التعليم العام بالمديرية ، و محمد عبدالفتاح مدير التعليم الابتدائي، والمشرف العام على دبلوم الخط العربي بالفيوم, وذلك بمكتب وكيل الوزارة بديوان المديرية

كّرمت " قرني" الطالب محمد عطية أبو سريع لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الخط العربي (التخصص في الخط والتذهيب)

كما كرّمت، الطالبة هبة أحمد خالد ، لحصولها على المركز السادس على مستوى الجمهورية، فى دبلوم الخط العربي.

وقامت بتكريم عبدالناصر شلبي ، بمدرسة الخط العربي ، للجهد المتميز المبذول في العمل.

كما تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للفائزين، ومشرفي ومسئولي مدرسة الخط العربي بالفيوم.