أحمد عبدالقادر يفتح النار على صفحات الأهلي بالسوشيال ميديا

فتح أحمد عبد القادر لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النار علي صفحات النادي على السوشيال ميديا متهمًا بعضها بمجاملة اللاعبيبن مقابل الحصول على الأموال.

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وكتب أحمد عبدالقادر عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” : “جمهور الاهلي اكبر منك يا شويه هايفين سواء الاهلي اليوم او ماجيكانو ياللي بتقبضو الفلوس علشان تعللو ده وتوطو ده انا موسم كامل ساكت مفتحتش بوقي ومش هفتح بس فيه وقت لازم تتقو ربنا فيه جو الادمن بتاعكو والفلوس اللي بتتوزع عليكو وقدام عيني وحد عرض عليا اعمل حملات هجص ولقطه وهنعليك وهنخليك في السما دا مش عندي انا ربنا بيكرمني علشان انا عارف انا بتعب ازاي وهفضل طول عمري شريف مش بتاع الف والفين جنيه ابيع بيهم كرامتي فا بلاش انتو علشان انتو لا تمسو للنادي الاهلي باي شئ النادي الاهلي اكبر نادي في العالم مش في مصر فا اللي انتو عاوزينو ده مبعملوش والاجازه يا انا يصفحاتكو اللي كلها نفاق ورشاوي وبقولها لاخر مره انا بتاع شغل مش بتاع رشاوي وبعدين لقطه ركز جو الملعب وسيبك منهم رد في الملعب رد في الملعب ايه ما تنضجو شويه لما حد بياخد فلوس ويغلط فيك سنه كامله واكتر ويشتم اهلك تقولي رد في الملعب ولما ترد يقولك متركزش معاهم مين قال انهم فارقين معايا اصلا ولو انتو فعلا عندكو ذره ثقه وقلبكو كان جايبكو مكنش البوست اتمسح بعد ساعه علي طول بس انا اللي هنزله صباح الفل وجمعه مباركه”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسم تأهله إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر، بعد تحقيقه فوز مثير على نظيره المصري البورسعيدي بثنائية لهدف، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب دور الثمانية من البطولة.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره إنبي في نصف نهائي المسابقة.



