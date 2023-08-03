مرتضى يعلن الرحيل.. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع سوزا وخبر سعيد بشأن أزمة كهربا

تقدم لكم بوابة الوفد الإلكترونية أبرز وأهم الأخبار على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية وترصدها لكم بالتفصيل في السطور التالية:

مرتضى منصور يعلن الرحيل عن الزمالك:

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رحيله عن منصبه والابتعاد عن المشهد داخل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “يوتيوب” : “ رحلت عن نادي الزمالك وأصبحت مشجعاً زملكاويا سأتواجد في مدرجات الدرجة الثالثة ”.

وتابع: “ أقول لممدوح عباس الأزمة بيني وبينك انتهت الآن لقد رحلت عن النادي، وستقام انتخابات في أكتوبر المقبل من يرد الترشح فليتقدم للانتخابات ”.

وكيل سوزا يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي

كشف كلوفيس هنريك وكيل البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي لأول مرة تفاصيل مفاوضات الأهلي للتعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأشار وكيل سوزا في تصريحاته لـ برنامج الريمونتادا بقناة المحور إلى أن الأهلي متمسك بالتعاقد مع اللاعب خلال الفترة الحالية.

وأضاف:" تمسك وإصرار الأهلي أسعد اللاعب وهو ما أبدى رغبة أيضا في الانتقال للفريق الأحمر".

وأشار إلى أن النادي الكوري الجنوبي يرغب في استمرار اللاعب حتى الآن وهو متمسك بتواجده ولكن قد تتغير الأمور خلال الساعات المقبلة.

وأتم قائلاً:" هناك اتصالات مستمرة من جانب الأهلي حتى الآن مع النادي الكوري من أجل حسم الصفقة ولكن العرض المقدم من الأهلي حالياً قوبل بالرفض".

محامي كهربا يكشف عن أنباء سعيدة لجمهور الأهلي

أكد أشرف عبد العزيز، محامي اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي، أن هناك أنباء جيدة وسعيدة غدًا الخميس مع نهاية المهلة المحددة لسداد الغرامة لصالح نادي الزمالك.

وقال محامي كهربا عبر تصريحات تليفزيونية إن كهربا جاهز لكل الاحتمالات ومن الوارد سداد الغرامة أو تأجيل السداد مرة أخرى.

وأضاف: "المبلغ المطلوب سداده يصل إلى 73 مليون جنيه وليس 160 مليون جنيه كما يتردد".

موعد مباراة الزمالك و النصر السعودي في البطولة العربية

تترقب جماهير القلعة البيضاء مباراة الزمالك والنصر السعودي مساء اليوم الخميس في مباراة نارية في المباراة المرتقبة على استاد مدينة الملك فهد الرياضية ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة في البطولة العربية.

من المقرر أن تبدأ مباراة الزمالك والنصر مساء غد الخميس في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت الإمارات، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .

من المقرر أن تذاع مباراة الزمالك و النصر السعودي على قنوات أس سي الرياضية الناقل الحصري للمباراة والبطولة العربية .