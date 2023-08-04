الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في أسواق الجملة

خضراوات
خضراوات

تشهد أسعار الخضراوات في سوق العبور وأسواق الجمعة، استقرارًا ملحوظًا، وذلك بالتزامن مع رفع البنك المركزي المصري لسعر الدولار مساء أمس.

(اقرأ أيضًا) ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم الجمعة

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة بالأسواق.

أسعار الخضراوات اليوم 

كيلو الطماطم:- من 4.5 لـ 7.5 جنيه.

كيلو البطاطس:- من 7.5 لـ 9.5 جنيه.

كيلو البصل:- من 13 لـ 17 جنيهًا.

كيلو الكوسة:- من 5 لـ 9 جنيهات.

كيلو الجزر بدون عروش:- من 7 لـ 10 جنيهات.

كيلو الفاصوليا:- من 16 لـ 20 جنيهًا.

كيلو الباذنجان البلدي:- من 3 لـ 4.5 جنيه.

كيلو الباذنجان الرومي:- من 3 لـ 4 جنيهات.

كيلو الباذنجان الأبيض:- من 3 لـ 4.5 جنيهات.

كيلو الفلفل الرومي البلدي:- من 7 لـ 10 جنيهًا.

txt

أسعار الذهب في مصر اليوم بعد رفع سعر الفائدة

txt

بعد رفع الفائدة.. أسعار الدولار بالبنوك اليوم الجمعة

كيلو الفلفل الحامي البلدي:- من 6 لـ 9 جنيهات.

كيلو الفلفل الألوان:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

كيلو الملوخية:- من 3 لـ 4 جنيهات.

كيلو الخيار الصوب:- من 7 لـ 11 جنيهات.

كيلو الخيار البلدي:- من 7 لـ 10 جنيهات.

كيلو البامية:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

كيلو القلقاس:- من 5 لـ 9 جنيهات.

كيلو البطاطا:- من 4 لـ 7 جنيهات.

كيلو الثوم:- من 24 لـ 30 جنيهًا.

كيلو اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

كيلو البنجر:- من 2 لـ 4 جنيهات.

كيلو الخس الكابوتشي:- من 3 لـ 4 جنيهات.

كيلو البروكلي:- من 5 لـ 8 جنيهات.

مواد متعلقة

مستشفيات البحيرة تحصل على جوائز عالمية في علاج مصابي السكتات الدماغية (شاهد)

قادة الانقلاب في النيجر يحذرون "إكواس" من أي عدوان على البلاد

عالم أزهري: المحتوى الديني على السوشيال ميديا أصبح تجارة (فيديو)

الأرصاد: نتأثر بمنخفض الهند الموسمي معظم أيام شهر أغسطس (فيديو)

أسعار الذهب في مصر اليوم بعد رفع سعر الفائدة

رمضان صبحي يرحب بالانتقال إلي الزمالك