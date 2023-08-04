أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في أسواق الجملة

تشهد أسعار الخضراوات في سوق العبور وأسواق الجمعة، استقرارًا ملحوظًا، وذلك بالتزامن مع رفع البنك المركزي المصري لسعر الدولار مساء أمس.

(اقرأ أيضًا) ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم الجمعة

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة بالأسواق.

أسعار الخضراوات اليوم

كيلو الطماطم:- من 4.5 لـ 7.5 جنيه.

كيلو البطاطس:- من 7.5 لـ 9.5 جنيه.

كيلو البصل:- من 13 لـ 17 جنيهًا.

كيلو الكوسة:- من 5 لـ 9 جنيهات.

كيلو الجزر بدون عروش:- من 7 لـ 10 جنيهات.

كيلو الفاصوليا:- من 16 لـ 20 جنيهًا.

كيلو الباذنجان البلدي:- من 3 لـ 4.5 جنيه.

كيلو الباذنجان الرومي:- من 3 لـ 4 جنيهات.

كيلو الباذنجان الأبيض:- من 3 لـ 4.5 جنيهات.

كيلو الفلفل الرومي البلدي:- من 7 لـ 10 جنيهًا.

كيلو الفلفل الحامي البلدي:- من 6 لـ 9 جنيهات.

كيلو الفلفل الألوان:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

كيلو الملوخية:- من 3 لـ 4 جنيهات.

كيلو الخيار الصوب:- من 7 لـ 11 جنيهات.

كيلو الخيار البلدي:- من 7 لـ 10 جنيهات.

كيلو البامية:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

كيلو القلقاس:- من 5 لـ 9 جنيهات.

كيلو البطاطا:- من 4 لـ 7 جنيهات.

كيلو الثوم:- من 24 لـ 30 جنيهًا.

كيلو اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

كيلو البنجر:- من 2 لـ 4 جنيهات.

كيلو الخس الكابوتشي:- من 3 لـ 4 جنيهات.

كيلو البروكلي:- من 5 لـ 8 جنيهات.