ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم الجمعة

حالة الطقس اليوم.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن مفاجآت جديدة في حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة أيضا، حيث تضرب البلاد ظواهر جوية منها، أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس على القاهرة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس على القاهرة، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

ظواهر جوية

وتشهد البلاد اليوم طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية 3 ظواهر جوية، وهي شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

عاصفة رملية وأمطار رعدية

وكشفت الأرصاد أنه متوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة وهي الظاهرة الثالثة .

ارتفاع أمواج البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 25

6 أكتوبر 36 24

بنهــــا 35 25

دمنهور 34 25

وادى النطرون 35 24

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 35 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 35 25

طنطا 34 24

دمياط 32 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 25

العريش 32 24

رفح 32 24

رأس سدر 38 27

نخل 37 19

كاترين 32 17

الطور 38 27

طابا 36 24

شرم الشيخ 39 30

الإسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 33 24

مطروح 31 23

السلوم 37 25

سيوة 41 28

رأس غارب 38 29

الغردقة 39 30

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 39 28

حلايب 35 30

أبو رماد 37 29

رأس حدربة 36 28

الفيوم 37 25

بني سويف 37 25

المنيا 38 25

أسيوط 38 26

سوهاج 41 27

قنا 42 28

الأقصر 42 29

أسوان 43 31

الوادى الجديد 42 25

أبوسمبل 42 31