الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الذهب في مصر اليوم بعد رفع سعر الفائدة

سبائك ذهبية
سبائك ذهبية

تشهد أسعار الذهب اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا بالصاغة، وذلك بالتزامن مع إعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، إذ سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا 2152 جنيهًا.

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وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الذهب بالصاغة اليوم الجمعة.

أسعار الذهب اليوم

عيار 10:- 1025 جنيهًا.

عيار 14:- 1435 جنيهًا.

عيار 18:- 1845 جنيهًا.

عيار 21:- 2152 جنيهًا.

عيار 24:- 2459 جنيهًا.

الجنيه الذهب:- 17216 جنيهًا.

وقية الذهب:- 76488 جنيهًا.

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البنك المركزي يرفع الفائدة 100 نقطة

أسعار الدولار بالبنوك اليوم

الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الشراء:- 30.75 جنيه.

سعر البيع:- 30.85 جنيه.

الدولار في بنك مصر

سعر الشراء:- 30.75 جنيه.

سعر البيع:- 30.85 جنيه.

الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في بنك قطر الوطني الأهلى

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء:- 30.90 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في المصرف المتحد

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

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