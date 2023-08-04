أسعار الذهب في مصر اليوم بعد رفع سعر الفائدة

تشهد أسعار الذهب اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا بالصاغة، وذلك بالتزامن مع إعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، إذ سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا 2152 جنيهًا.

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وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الذهب بالصاغة اليوم الجمعة.

أسعار الذهب اليوم

عيار 10:- 1025 جنيهًا.

عيار 14:- 1435 جنيهًا.

عيار 18:- 1845 جنيهًا.

عيار 21:- 2152 جنيهًا.

عيار 24:- 2459 جنيهًا.

الجنيه الذهب:- 17216 جنيهًا.

وقية الذهب:- 76488 جنيهًا.

أسعار الدولار بالبنوك اليوم

الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الشراء:- 30.75 جنيه.

سعر البيع:- 30.85 جنيه.

الدولار في بنك مصر

سعر الشراء:- 30.75 جنيه.

سعر البيع:- 30.85 جنيه.

الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في بنك قطر الوطني الأهلى

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء:- 30.90 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في المصرف المتحد

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.