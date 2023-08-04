طقس المنيا لليوم الجمعة ٤ اغسطس الصغرى 38 والعظمى 40 درجة

تشهد محافظة المنيا ، اليوم الجمعة ، طقس حار طوال ساعات النهار على ربوع البلاد ، وإرتفاع نسبة الرطوبة ، رطب ليلا على انحاء المحافظة ، حيث سجلت تقارير خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، درجات الحرارة الصغرى 38 درجة والعظمى 40 درجة .

والتي تمثل إنخفاضا كبيرا عن الموجة الحارة والتي تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضي ، حيث أدى إنخفاض درجات الحرارة ، إلى ممارسة مواطني المنيا كافة أعمالهم بيسر واريحية ، خلال اعمالهم بالزراعة والتجارة ، والتنقل على طرق المنيا داخل وخارج محافظة المنيا ، .

وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية، قد اعلنت ان يسود البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد ، أن يشهد اليوم الجمعة ، إرتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم ، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأترية على حلايب وشلاتين ، وفرص أمطار ضعيفة تكون رعدية أحيانا على ، حلايب ، وشلاتين، وأبو سمبل.

وتوقع خبراء هية الأرصاد الجوية ، ان تسجل درجات حرارة مدن الجمهورية ، القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، والمنيا العظمى 40 درجة والصغرى 38 درجة ، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 31 درجة