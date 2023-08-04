سيارة نصف نقل تنهي حياة طفل أثناء استقلاله تروسيكل بالبلينا

توفي طفل في الحادية عشر من عمره يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج صدمته سيارة نصف نقل أثناء قيادته تروسيكل بطريق فرعي بدائرة المركز وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى برديس المركزي والتحفظ على المركبتين وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوجود حادث تصادم ومتوفي بطريق فرعي / دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نصف نقل قيادة "جاد الكريم . ع . م" 18 سنة سائق ومقيم بذات الناحية إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي إلي إنحرافه واصطدامه بدراجة نارية تروسيكل قيادة الطغل "عبد الرحمن . م . م . ا" 11 سنة ومقيم بذات الناحية .





نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة النارية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى برديس المركزي .

وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفى "عبد البادي . م . م . ا" 17 عامل ومقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما جاء بالفحص وأتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفي الشبهة الجنائية .





تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين ونحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .