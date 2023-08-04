الأهلي يحسم صفقة كيسية بمبلغ ضخم

حسم النادي الأهلي السعودي صفقة اللاعب الإيفواري فرانك كيسية لاعب فريق برشلونة الإسباني، ليكون ضمن صفقات الفريق الجديده لدعم صفوفه قبل الموسم الجديد 2023-2024.

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تفاصيل صفقة انتقال كيسية إلى النادب الأهلي

من المقرر أن يخضه كيسية للفحوصات الطبية في النادي الأهلي الأسبوع المقبل تمهيدًا للتوقيع الرسمي، الذي سيكون لمدة 3 مواسم مقبلة.

وافقت إدارة برشلونة على رحيل اللاعب لنادي الأهلي السعودي مقابل 15 مليون يورو، لتكلف الصفقة النادي الجداوي 75 مليون يورو.

سيحصل فرانك كيسية داخل النادي الأهلي على راتب سنوي قدره 20 مليون يورو في الموسم، والتي ستصل إلى 60 مليون يورو في ثلاثة مواسم، بعد الاتفاق بين الاطراف على كافة البنود المالية، ليتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.

جاءت خطوة التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسية بعد موافقة المدرب الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي الجديد على الصفقة.

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