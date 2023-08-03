الأندية التونسية "الأسوء" في البطولة العربية.. أرقام سلبية

أنهت الأندية التونسية الترجي والصفاقسي والاتحاد المنستيري مسيرتهم في البطولة العربية بالخروج مبكرًا من دور المجموعات، ليسجلا أرقامًا سلبية في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

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الأندية التونسية الثلاثة لم تحقق الانتصار في أي لقاء، وتعادلت في 3 مواجهات وخسرت 6 لقاءات، فضلًا عن الأرقام الهجومية والدفاعية.

أرقام الأندية التونسية في البطولة العربية

بداية من الترجي الذي سجل هدف وحيد في ثلاثة جولات بدور المجموعات، ولم يحقق الانتصار في أي لقاء وتعادل في مواجهتين، ليتساوى مع النصر والوداد والأهلي الليبي.

الصفاقسي لم يسجل أي هدف في البطولة العربية، وهو الفريق الوحيد الذي لم يسجل خلال الجولات الثلاثة بدور المجموعات، تعادل الأبيض والأسود في لقاء وحيد وخسر مباراتين، وحصل لاعبو الصفاقسي على 2 بطاقة حمراء في دور المجموعات كأكثر فريق تعرضًا لها.

الاتحاد المنستيري سجل هدف وحيد في دور المجموعات، واستقبلت شباكه 9 أهداف ليكون صاحب أضعف خط دفاع في المسابقة بعد مرور دورها الأول، وصاحب ثاني أضعف خط هجوم في البطولة العربية بعد الصفاقسي، وذلك بالتساوي مع الترجي بهدف وحيد.

بالرغم من سوء الأندية التونسية في النسخة الحالية من البطولة العربية، لكنها مازالت تحتفظ بسجل مميز في المسابقة كثاني أكثر دولة تفوز بالبطولة بـ 7 القاب بعد أندية السعودية اليت فاوت من قبل بـ 8 ألقاب.