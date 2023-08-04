ساديو ماني يوجه رسالة إلى النصر ورونالدو بعد مشاركته الأولى

ترك النجم السنغالي ساديو ماني لاعب نادي النصر السعودي، رسالة إلى جماهير “العالمي” وزميله كريستيانو رونالدو، ذلك بعد التأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية.

النصر حسم بطاقة التأهل الثانية إلى ربع النهائي بعد التعادل المثير أمام الزمالك بهدف لمثله، والذي جاء بتوقيع كريستيانو رونالدو في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

ونشر ساديو ماني صورا له من مشاركته الأولى مع النصر أمام الزمالك على حسابه الشخصي على منصة إنستجرام، معلقًا بهذه الكلمات " صفحة جديدة، مبروك على هدفك يا كريستيانو رونالدو، وشكرًا لمشجعي النصر كان الدعم مذهلًا".

وشارك ساديو ماني في الشوط الثاني من مباراة النصر والزمالك وقدم مردودًا مميزًا نال إعجاب الجماهير الحاضرة بمدرجات ملعب الملك فهد بمدينة الطائف.

وتستضيف السعودية فعاليات البطولة العربية للأندية حتى الثاني عشر من الشهر الجاري والذي سيشهد المباراة النهائية.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية بواقع أربعة فرق من السعودية هم اتحاد جدة والهلال والنصر والشباب، بجانب الرجاء المغربي والوحدة الإماراتي والشرطة العراقي والسد القطري.

وتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية أربع أندية من السعودية هم اتحاد جدة والهلال والنصر والشباب، بجانب الرجاء البيضاوي المغربي والشرطة العراقي والوحدة الإماراتي والسد القطري، ومن المقرر أن تقام منافسات ربع النهائي في يومي السبت والأحد المقبلين.