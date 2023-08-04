المريخ البورسعيدي ينتظر بيع " إبراهيم عادل "

ينتظر نادي المريخ برئاسة احمد جوهر بيع ابراهيم عادل نجم نادي بيراميدز من أجل انعاش خزينة النادي البورسعيدي بنسبة إعادة البيع.

واكد ايمن عبد المتحدث الرسمي بنادي المريخ أن إدارة النادي تنتظر بيه ابراهيم عادل والذي تلقي أكثر من عرض اوروبي الفترة الأخيرة حيث ينص التعاقد بين نادي المريخ ونادي بيراميدز على حصول المريخ على نسبة 20% من إعادة بيع اللاعب.

وقال ايمن عيد أن المريخ ينتظر بيع اللعب لتحديد موقف التعاقدات للموسم الجديد لدعم صفوف الفريق بعد الصعود لدوري القسم الثاني.

أضاف أيمن عيد أن الفريق الأول بقيادة محمد ياسين منح ناشئى النادى مواليد ٢٠٠٣ و ٢٠٠٥ الإسبوع الماضى فرصة لرؤيتهم على الطبيعة لإختيار العناصر المميزة للتواجد مع الفريق فى إطار الإعتماد على أبناء النادى مضيفاً أن الجهاز الفنى و إدارة النادى فى دراسة تامة للموقف الحالى لإحتياجات الفريق و نوع التدعيمات و بعدها سيتم الإستقرار على موعد إنطلاق فترة الإعداد.