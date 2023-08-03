وزير الشباب الأردنى و6 رؤوساء اتحادات يحضرون البطولة العربية للتنس للرواد

أكد ستة رؤوساء اتحادات عربية حضورهم فعاليات البطولة العربية الثالثة للرواد للتنس والتى تستضيفها الاردن خلال الفترة من 2 الى 7 سبتمبر المقبل التى ينظمها الاتحاد العربى للتنس برئاسة الشيخ احمد الجابر.

اقرأ ايضًا ..

7 رؤوساء اتحادات يحضرون البطولة العربية للتنس للرواد

وهم رؤوساء اتحادات كل من السعودية والعراق وسوريا والأردن وتونس وفلسطين.

فى الوقت نفسه تأكد حضور وزير الشباب الاردنى لختام البطولة لتكريم الفائزين والفائزات فى كافة المنافسات.

من جهة اخرى تواصل اللجنة المنظمة للبطولة وبالتنسيق مع امين سر الاتحاد العربى الدكتور عبدالله عبدالعزيز وامين السر المساعد المهندس وليد سامى العمل الجاد دون توقف وذلك لانهاء كافة الترتيبات الخاصة بالتنظيم وتجهيزات الملاعب واستقبال الوفود المشاركة فى البطولة مع متابعة دائمة لكل كبيرة وصغيرة من جانب رئيس الاتحاد العربى الشيخ احمد الجابر حتى تخرج البطولة على افضل ما يكون.

ويولى الاتحاد العربى للتنس اهتماما كبيرا لـ البطولة العربية الرواد خاصة فى ظل الإقبال على المشاركة فيها من جانب اللاعبين العرب من كافة الدول العربية ومن بينهم ابطال وبطلات سابقين كان لهم صولات وجولات فى ملاعب التنس العربية وكانوا من اصحاب التاريخ الدولى المشرف للعرب فى اللعبة البيضاء.