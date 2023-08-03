مواعيد مباريات ربع نهائي البطولة العربية

أسفر ربع نهائي البطولة العربية للأندية عن مواجهات من العيار الثقيل، إذ ستشهد قمة سعودية بين الهلال واتحاد جدة.

وتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية أربع أندية من السعودية هم اتحاد جدة والهلال والنصر والشباب، بجانب الرجاء البيضاوي المغربي والشرطة العراقي والوحدة الإماراتي والسد القطري.

ويتقابل الهلال واتحاد جدة والشرطة العراقي مع السد القطري والشباب السعودي والوحدة الإماراتي، والنصر السعودي والرجاء المغربي.

وتبدأ مواجهات ربع نهائي البطولة العربية يوم السبت المقبل بمباراة السد والشرطة في تمام السادسة بتوقيت مصر والسعودية على ملعب الأمير سلطان بأبها.

وفي اليوم ذاته، تقام كلاسيكو السعودية بين الهلال واتحاد جدة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على نفس الملعب.

ويتقابل النصر السعودي مع الرجاء البيضاوي المغربي، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب الأمير سلطان بأبها ويواجه الوحدة الإماراتي مع الشباب السعودي، في اليوم ذاته في تمام الساعة 9:00 مساءً على ملعب الملك فهد بالطائف.