خيسوس يجهز سلاح الهلال لمواجهة الاتحاد بالبطولة العربية

يواصل المدرب البرتغالي خورخي خيسوس تجهيز لاعبي الفريق لمواجهة نادي الاتحاد المقبلة في ربع نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال.

اقرأ ايضًا ..

خيسوس يجهز سلاح الهلال مالكوم لمواجهة الاتحاد

وكان خورخي خيسوس قد قرر خضوع النجم البرازيلي مالكوم لتدريبات خاصة عقب لقاء الفريق أمام الوداد المغربي، من أجل تجهيزه للفترة المقبلة، ولقاء ربع النهائي أمام الاتحاد.

وبالتالي فإن مالكوم سيكون ضمن قائمة الهلال لمواجهة الاتحاد في كأس الملك سلمان للأندية المقبلة.

يستعد الهلال لمواجهة الاتحاد المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 5 من شهر أغسطس الجاري بربع نهائي كأس الملك سلمان، والتي ستشهد مشاركة مالكوم مع الفريق.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا