تكليف عبير علم الدين وكيلا لكلية العلوم جامعة طنطا

أصدر ‏الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، قراراً بتكليف الدكتورة عبير عبد الحميد علم الدين الأستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم جامعة طنطا للقيام بأعمال وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث لحين تعيين وكيل للكلية.

حصلت الدكتورة عبير علم الدين، على بكالوريوس العلوم عام 1992، ودرجة الماجستير عام 1996، ودرجة الدكتوراه عام 2001 ، وتدرجت في الوظائف العلمية حتي وصلت إلي درجة أستاذ عام 2012.

حصلت على العديد من المشاريع التنافسية الممولة محليًا ودوليا، ولها العديد من الأبحاث المنشورة فى كبرى الدوريات العلمية، كما شغلت منصب نائب مدير مركز ضمان الجودة، وتولت الإشراف على مركز براءات الاختراع والملكية الفكرية بجامعة طنطا، وحصلت على جائزة الابتكار فى التعليم والتعلم 2014 من وزارة التعليم العالي، وجائزة جامعة طنطا التقديرية 2017، وعينت مديراً تنفيذيا للمركز الرئيسي للتدريب المستدام من عام 2021 حتى الان.