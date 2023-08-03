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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تعاقد جديد لشركة مصر للطيران للشحن الجوي مع "DHL Aviation"

DHL Aviation
DHL Aviation

أكد المهندس يحيى زكريا رئيس  الشركة القابضة لمصر للطيران، أن نجاح شركة مصر للطيران للشحن الجوي بتوقيع تعاقد جديد لخدمه رحلات الشحن الجوى الخاصه بشركة DHL Aviation  من خلال مجمع بضائع مصر للطيران بالقاهرة  يعد نجاحا جديدا يسهم في تعزيز قدرة أسطول الشركة لتلبية النمو الهائل في الطلب على حركة الشحن الجوى حول العالم على الرغم من التحديات الصعبة التى تمر بها صناعة الطيران العالمية.

وأشار زكريا إلي أن قطاع الشحن الجوي يشهد إزدهاراً ملحوظا  خلال هذه الفترة من خلال حرص شركة مصر للطيران على زيادة تعاقداتها مع كبري الشركات العاملة في مجال الشحن الجوي لتحقيق القدرة علي المنافسة في ظل التحديات العالمية في مجال صناعة النقل الجوي. 

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تجديد تعاقد إحدى الشركات مع مصر للطيران

مصر للطيران للشحن الجوي

ومن جانبه أوضح الطيار جاسر حسين رئيس  شركة مصر للطيران للشحن الجوي بأن الشركة تقدم خدماتها في مجال الشحن الجوي لما يقرب من ٣٦ شركة طيران أجنبيه من خلال مجمعات بضائع القاهرة وبرج العرب والأقصر ،مؤكدًا أن هذة التعاقدات الجديدة تأتي نتاجًا للخدمات المتميزة التي تقدمها الشركة لعملائها، وتأكيداً على قدرتها لتلبية رغبات كبري الشركات العالمية في مجال الشحن الجوي، مؤكداً أن هذا التعاقد  يتيح لكلا الطرفين شراكة إستراتيجية متبادلة علي المستوي الخدمي للبضائع.

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مصر للطيران توقع 12 عقدا لتقديم خدمات الدعم والصيانة

جدير بالذكر أن شركة DHL Aviation تعد من كبري شركات الطيران المتخصصة في مجال الشحن الجوي وخاصة في مجال البريد السريع حيث بدأت الشركة في تسيير أولي رحلات الشحن من خلال مجمع بضائع مصر للطيران بالقاهرة في الأول من شهر أغسطس الجاري بواقع رحلتين شحن أسبوعيًا من خلال استخدام طائرات طراز عريض B767  من وإلي دولة البحرين وبحمولة تقدر بحوالي ٥٠ طن لكل من مقطعي الذهاب والعودة،حيث تعتبر دولة البحرين المقر الرئيسي ال HUB لشركة DHL AVIATION  في نطاق الشرق الأوسط ومنه لشبكة رحلات ممتدة إلي أوروبا وأسيا وأستراليا والأمريكتين.

 

 

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