ماني يهدي قميص النصر لإبراهيما نداي.. صور

أهدى النجم السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي، مواطنه إبراهيما نداي لاعب الزمالك، قميصه الذي خاض به مواجهة الفريقين، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال - البطولة العربية 2023.

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ماني يهدي قميص النصر لإبراهيما نداي:

ونشر إبراهيما نداي صورته مع ماني عقب المباراة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليها باللغة الفرنسية، قائلًا: "الحمدلله، انتهت المغامرة، لكن الحياة تستمر، شكرًا ساديو ماني".

يذكر أن ماني انضم إلى صفوف النصر السعودي خلال الأيام القليلة الماضية، وسجل ظهوره الأول مع الفريق الملقب بالعالمي في مباراة الزمالك التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

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