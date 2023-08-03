محمود معروف عن انتقال إمام عاشور للأهلي: سيسبب مشاكل كبيرة للزمالك

علق الناقد الرياضي محمود معروف، على انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي، بأنه مكسب كبير جدًا للقلعة الحمراء، وخسارة كبيرة للغاية لفريق الزمالك.

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محمود معروف عن انتقال إمام عاشور للأهلي: خسارة كبيرة لـ الزمالك

وقال"معروف"، خلال حواره تلفزيوني عبر أحد القنوات الفضائية: "زمان كان في موسم انتقالات بين الأندية المحلية، وكان يحدث مشاكل كبيرة جدًا بين الأندية في هذا الموسم، ولكن هذا الأمر انتهى، وأصبحت هناك حالات فردية مثل إمام عاشور".

ولفت إلى أن انتقال إمام عاشور إلى الأهلي أدى لتحوله إلى "تريند" على مواقع التواصل الاجتماعي، معقبًا: "كل ما يلعب إمام عاشور مع النادي الأهلي ويتألق، فهذا سيسبب مشاكل كبيره لنادي الزمالك".

ولفت إلى أن نادي الزمالك لديه 20 لاعب مماثل لإمام عاشور، ولكن الأهم هو توظيف اللاعبين بشكل جيد لإحداث فارق نوعي في فريق نادي الزمالك".

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