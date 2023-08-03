رونالدو وشيكابالا في لقطة تذكارية عقب لقاء الزمالك والنصر

انتهت منذ قليل مواجهة الزمالك والنصر السعودي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، لحساب منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات للبطولة العربية.



وتبادل شيكابالا لاعب الزمالك وكريستيانو رونالدو لاعب النصر، القمصان في ملعب المواجهة عقب نهائية اللقاء، في لقطة تذكارية خاصة.

تعادل إيجابي:

وودع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بطولة كأس الملك للأندية الأبطال (البطولة العربية)، بعد التعادل أمام النصر السعودي بنتيجة هدف لمثله فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة بالبطولة.



سجل الزمالك في بداية الشوط الثاني عبر لاعبه أحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يعود النصر للمواجهة عبر كريستيانو رونالدو ويسجل هدف التعادل قبل نهاية اللقاء بدقائق معدودة، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى مرحلة الأدوار الإقصائية من المنافسات.



وتحدث رونالدو في تصريحات تليفزيونية عبر قناة SSC السعودية قائلًا: "الزمالك فريق جيد ومنظم وكان ندًا قويًا وعنيدًا فى المباراة لكن استطعنا حسم التأهل بالتعادل".

وأضاف: "أرضية الملعب عليها عامل كبير ولعبت دورها فى نتيجة المباراة أمام الزمالك بالبطولة وكان علينا تدارك الأمر والتأقلم وحسم التأهل لربع نهائي كأس الملك".