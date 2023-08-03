أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فخره بلاعبيه في مباراة النصر السعودي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والختامية في البطولة العربية.

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أوسوريو: نجحنا في تحجيم النصر ويكشف سر تبديل الحزيري

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "نجحنا في تحجيم خطورة لاعبي النصر وقدمنا مباراة كبيرة أمام فريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين".

وأضاف أوسوريو قائلا: "سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق كان له دور مهم في اللقاء وهو تعطيل اللاعب الذي يشارك في مركز 6 بفريق النصر السعودي".

أوضح أوسوريو: "التغييرات كان هدفها منح الفريق مزيد من التفوق وضخ الدماء في صفوف الفريق الأبيض، كما أن حمزة المثلوثي حصل على بطاقة صفراء ودفعت بسيد عبد الله "نيمار" بجواره للحد من خطورة ساديو ماني".

وشدد مدرب الزمالك: "تبديل سيف الدين الجزيري لم يكن تراجع للدفاع، ولكنه حافظ على أفكاره الهجومية وجميع اللاعبين قدموا أفضل ما يمكن تقديمه في لقاء النصر".