رونالدو: النصر استحق التأهل أمام الزمالك العنيد

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي أن مباراة العالمى أمام الزمالك المصري كانت فى غاية الصعوبة بالجولة الأخيرة التى جمعتهما ضمن منافسات البطولة العربية بالسعودية.

تصريحات كريستيانو رونالدو بعد هزيمة الزمالك في البطولة العربية

وتحدث رونالدو في تصريحات تليفزيونية عبر قناة SSC السعودية قائلًا: "الزمالك فريق جيد ومنظم وكان قويا وعنيدًا فى المباراة لكن استطعنا حسم التأهل بالتعادل".

وأضاف: "أرضية الملعب عليها عامل كبير ولعبت دورها فى نتيجة المباراة أمام الزمالك بالبطولة وكان علينا تدارك الأمر والتأقلم وحسم التأهل لربع نهائي كأس الملك".

وغادر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بطولة كأس الملك للأندية الأبطال( البطولة العربية)، بعد التعادل أمام النصر السعودي بنتيجة هدف لمثله فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة بالبطولة.