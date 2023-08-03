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الخميس 03 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

القندوسي يضاعف تقدم الأهلي على المصري في الوقت الإضاقي

القندوسي لاعب الأهلي
القندوسي لاعب الأهلي

تقدم النادي الأهلي بالهدف الثاني على نظيره المصري البورسعيدي ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس مصر.
 

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جاء الهدف في الدقيقة 108 من زمن الوقت الإضافي للقاء من تسديدة خارجية عبر اللاعب أحمد القندوسي ، لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بثنائية مقابل هدف.

تعادل مثير ..

و في سيناريو كروي درامي تقدم فريق المصري البورسعيدي على الأهلي بالهدف الأول، خلال الشوط الثاني من اللقاء الجاري بينهما

 جاء هدف الفريق البورسعيدي ، من كرة رأسية في الوقت المحتسب بدل الضائع عند الدقيقة الخامسة عبر اللاعب مروان حمدي.
وأدرك الأهلي هدف التعادل عند الدقيقة 100 من الوقت المحتسب بدل الضائع، من ركلة جزاء سددها بنجاح الظهير الأيسر للأحمر علي معلول، بعد رجوع حكم اللقاء إلى تقنية الفار التي أثبتت تعرض حسين الشحات لسحب من التيشيرت من قبل مدافع الفريق البورسعيدي.

 واحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين بعد التعادل الإيجابي في الوقت الأصلي بهدف لكل منهما

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