رونالدو يُقصي الزمالك من البطولة العربية بتعادل قاتل

ودع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بطولة كأس الملك للأندية الأبطال( البطولة العربية)، بعد التعادل أمام النصر السعودي بنتيجة هدف لمثله فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة بالبطولة.

أحداث مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية



بدأت المباراة بين الزمالك والنصر بتبادل الهجمات على استحياء من الفريقين، ثم استحواذ الابيض على مجريات اللعب واحرازه هدف أول عن طريق سيف الجزيري فى الدقيقة 7 من الشوط الاول ولكن تم إلغائه بداعى التسلل.

ورد النصر السعودي على الأبيض بضغط وهجمات متتالية أسفرت عن هدف للعالمى فى الدقيقة 11 وتم إلغائه بعد الرجوع لتقنية الفيديو ولم يحتسب لتظل النتيجة تعادل سلبى بدون أهداف، ثم يتبادل الفريقين الهجمات دون ترجمة الى أهداف ليطلق المغربي صافرة انتهاء الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثانى وضغط لاعبو الزمالك على مرمى النصر السعودي تمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف الزمالك الأول فى الدقيقة 53 عن طريق ركلة جزاء احتسبها المغربي رضوان جيد لتعلن هدف الابيض الأول.

و أجرى مدرب النصر تبديلا بنزول ساديو ماني الوافد الجديد وخروج عبد الرحمن غريب.

و حصل حمزة المثلوثي على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على ماني.

و كاد ماني أن يسجل الهدف الأول في شباك الزمالك بالدقيقة 48 عن طريق تصويبة قوية لكن مرت بجانب العارضة.

سجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك النصر السعودي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 53.

وفي الدقيقة 58 أجرى الزمالك أول تبديل بخروج الجزيري ونزل روقا.



و كان البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي له رأي أخر وسجل هدف التعادل في شباك الزمالك، خلال اللقاء عن طريق كرة رأسية بالدقيقة 86، لتصبح النتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ترتيب مجموعة الزمالك بالبطولة العربية

1- الشباب السعودي 7 نقاط.



2- النصر السعودي 5 نقاط.



3ـ الزمالك المصري 4 نقاط.

4- الاتحاد المنستيري بدون نقاط.