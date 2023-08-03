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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شروط التقديم في حساب المواطن السعودي

حساب المواطن
حساب المواطن

وجه الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين الملك بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023.

ويستمر فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن، لحماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

ويبحث كثيرا من المواطنين عن الأوراق المطلوبة وطرق التقديم في حساب المواطن كالاتي:

شروط التقديم

– أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

– يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

– الإقامة الدائمة للمواطن في المملكة العربية السعودية لمدة 90 يومًا المتبقية من العام الحالي.

– لا يشترط أن يكون المواطن مقيدًا في مكاتب حكومة المملكة العربية السعودية.

– يجب أن يكون مقدم الطلب من ذوي الدخل المنخفض.

-لا يمتلك مقدم الطلب أية أشياء ثمينة أو غير منقولة مسجلة باسمه

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المستندات المطلوبة

– نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

– الحساب المصرفي لمقدم الطلب.

– توثيق الدخل الشهري لصاحب المطالبة.

– بطاقة عائلية.

– ملف الحالة الاجتماعية

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خطوات التسجيل

– الدخول على موقع حساب المواطن من هنا .

– اختيار رمز التسجيل الجديد.

– تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

– أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

– أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

– اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

– قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

– انقر فوق الزر المسمى إرسال الطلب بعد ذلك.

 

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