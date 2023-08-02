المجموعة المتكاملة تحصل على أول عقد إنشائي في السعودية بمدينة نيوم

قالت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، إن شركتها التابعة في السعودية أسند إليها أول عقد لمباشرة أعمالها في المملكة بقيمة 3.3 مليون ريال سعودي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، إن العقد يتضمن تركيب مبانٍ سكنية فاخرة بجزيرة سندالة (نيوم) على أن تبدأ أعمالها بنهاية سبتمبر بالتزامن مع إنهاء إجراءات تأسيس الشركة في السعودية.

يشار إلى أن المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، سجلت صافي خسائر بلغ 203.52 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 1.19 مليون جنيه خسائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.