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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

جنوب إفريقيا تُوضح موقفها من الاجتماع المُرتقب في السعودية حول حرب أوكرانيا

جنوب إفريقيا
جنوب إفريقيا

تعتزم "جنوب إفريقيا"، المشاركة في الاجتماع المُرتقب في السعودية حول حرب أوكرانيا انطلاقًا من مبدأ اغتنام أي فُرصة لحل الأزمة، حسبما أفاد المتحدث باسم رئيس البلاد، "فينسينت ماغفينيا".

وقال ماغفينيا في مؤتمر صحفي إن "جنوب إفريقيا، وفي إطار بعثة حفظ السلام الإفريقية، تبحث عن طرق لحل الأزمة في أوكرانيا بالطرق السلمية. ونحن على دراية أيضا بالمبادرات الأخرى لحل هذا النزاع بالوسائل السلمية".

وأضاف: "عندما تتم دعوتنا لحضور الاجتماعات التي تتضمن هكذا مبادرات على جدول أعمالها، فإننا نقبل تلك الدعوات"، مشيرا إلى أنه سيتم تمثيل بلاده في ذلك الاجتماع القادم من قبل مستشار للشؤون الأمنية.

مبادرة كوبنهاغن

وتابع قائلًا: "هذا هو الاجتماع الثاني في إطار ما يسمى بمبادرة كوبنهاغن، شاركنا في الاجتماع الأول في العاصمة الدنماركية، ونواصل المشاركة على نفس المستوى".

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في وقت سابق أن السعودية تستعد لاستضافة محادثات سلام بشأن أوكرانيا في أغسطس، حيث وجهت دعوة للمشاركة إلى نحو 30 دولة دون أن تكون روسيا بينها.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن المحادثات بشأن أوكرانيا ستنعقد يومي 5 و6 أغسطس الجاري في مدينة جدّة.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الجانب الروسي سيراقب الاجتماع المزمع عقده في السعودية بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى ضرورة استيضاح أهدافه ومقاصده.

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