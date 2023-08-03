الزمالك والنصر السعودي.. الأبيض يتقدم على العالمي بعد مرور 75 دقيقة

مرت 75 دقيقة ومازال فريق الزمالك متقدما على نظيره النصر السعودي بهدف دون رد، فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب الملك بالدينة الرياضية ضمن منافسات الجولة الثالثة بالبطولة العربية.

سجل هدف الزمالك اللاعب أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 53 عن طريق ركلة جزاء احتسبها المغربي رضوان جيد لتعلن هدف الابيض الأول.

هدف الزمالك الأول..

و أجرى مدرب النصر تبديلا بنزول ساديو ماني الوافد الجديد وخروج عبد الرحمن غريب.

و حصل حمزة المثلوثي على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على ماني.

و كاد ماني أن يسجل الهدف الأول في شباك الزمالك بالدقيقة 48 عن طريق تصويبة قوية لكن مرت بجانب العارضة.