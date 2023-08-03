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الخميس 03 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رونالدو يزور شباك الزمالك ويتعادل للنصر

رونالدو
رونالدو

أدرك كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي هدف التعادل في شباك الزمالك، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.
 


 جاء الهدف من كرة رأسية بنجاح عند الدقيقة 86، لتصبح النتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وحسمت نتيجة التعادل السلبى الشوط الأول بين الأبيض والعالمي فى اللقاء الذى يجمعهما على ملعب الملك بالمدينة الرياضية ضمن منافسات الجولة الثالثة بالبطولة العربية.
كان أحمد سيد زيزو ، قد أحرز هدف الزمالك الأول فى مرمى النصر السعودي عن طريق ضربة جزاء تم احتسابها للأبيض سجلها ببراعه على يمين حارس العالمى لتعلن الدقيقة 53 تقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف.

وجاء تشكيل الزمالك خلال اللقاء كالتالي ..

حراسة المرمى: محمد صبحي.
خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.
خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي.
خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا"، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد "زيزو

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