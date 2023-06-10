مشروبات الطاقة "تبطئ الشيخوخة".. نتائج دراسة حديثه

أعتدنا دائمًا على وجود تحذيرات من الأطباء بشكل عام وأطباء التغذية بشكل خاص من تناول مشروبات الطاقة بكثرة، وهو ما شهدناه خلال السنوات الأخيرة، لكن خرجت دراسة حديثة تكشف عكس هذا، وتكشف عن فوائدة كثيرة في مشروبات الطاقة وفائدتها على جسم الإنسان.

مشروبات الطاقة ضارة أم مفيدة

وكشفت دراسة حديثة عن فوائد في مركب يوجد بمشروبات الطاقة، وكشف عدد من العلماء الذين شاركوا في هذه التجربة، أن تناول مشروبات الطاقة وبعد تجربتها على فئران وقرود، تم الوصول إلى أن مشروبات الطاقة تحتوي على مادة "التورين"، والتي لها فائدة كبيرة جدًا وهي أنها تبطئ الشيخوخة لدى هذه القوارض والثدييات، ومنحتهم حياة أكثر صحة.

ونوة العلماء، أن مستويات مادة "التورين" تنخفض بشكل كبير مع التقدم في العمر، لكن رفعها عزز صحة الفئران وأطال عمرها، في تجربتهم، ولكن لم يخرج توضيح ما إذا كان البشر سيستفيدون بنفس الطريقة، التي استفاد به الفئران أو القرود.

ولطن دعى العلماء لإجراء نفس هذه التجارب على البشر للتحقق بشكل أوسع، ما إذا كان فعلًا الإكثار من شرب مشروبات الطاقة له فوائد على الإنسان وأنها تبطئ من الشيخوخة.

أو ما إذا كانت الجرعات العالية المطلوبة آمنة، لكن العلماء دعوا إلى إجراء تجارب مضبوطة على البشر للتحقق من ذلك.

وأكد الدكتور فيجاي ياداف، المشرف على الدراسة، أن مادة "التورين" تتناقص مع تقدم العمر، وعكس هذا الانخفاض يجعل الحيوانات تعيش حياة أطول وأكثر صحة، يمكن أن تكون هذه النتائج صحيحة مع البشر أيضا، وذلك حسبما نقلته "ذا غارديان".

مشروب الطاقة المفضل

لا يستطيع الكثير من الأشخاص مواصلة يومهم من دون شرب مشروب الطاقة المفضل لهم لأنها تقوي من قدراتهم البدنية أو الفكرية وتمنحهم قوة إضافية على مدار يومه، ولكن لمشروبات الطاقة وجه آخر.

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مشروبات الطاقة

وأشار الدكتور أندريه كوندراخين، أخصائي أمراض القلب والدكتور سيرغي فيالوف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، إلى أن مشروبات الطاقة تعطي للشخص دفعة قوية، ولكن هذه القوة الإضافية