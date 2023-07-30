مدته 4 دقائق.. نشاط يومي ينقذ حياتك من السرطان|أطباء يكشفون السر

أثبتت دراسة علمية حديثة أن فترات قصيرة من النشاط اليومي مثل لعب الألعاب عالية الطاقة مع الأطفال قد تقلل فرص الإصابة بمرض السرطان.

نشاط يومي ينقذ حياتك من السرطان

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أشارت الدراسة إلى أن مجموعه أربع دقائق ونصف فقط من النشاط القوي الذي يتم في دفعات تبلغ حوالي دقيقة واحدة لكل منها أثناء المهام اليومية قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 18%، وخطر بعض السرطانات المرتبطة بالنشاط البدني بنسبة تصل إلى 32%، وقد تشمل الأنشطة الأخرى الأعمال المنزلية القوية، أو حمل التسوق الثقيل، أو المشي السريع.

وبحسب المؤلف الرئيسي للدراسة، نعلم أن غالبية الأشخاص في منتصف العمر لا يمارسون الرياضة بانتظام، ما يعرضهم لخطر الإصابة بالسرطان، لكن فقط من خلال ظهور التكنولوجيا القابلة للارتداء مثل أجهزة تتبع النشاط يمكننا أن ننظر إلى تأثير التدفقات القصيرة من النشاط البدني العرضي الذي يتم كجزء من الحياة اليومية.

وتشمل السرطانات المرتبطة بقلة النشاط البدني، الكبد والرئة والكلى وبطانة الرحم وسرطان الدم النخاعي والورم النخاعي والقولون والمستقيم والرأس والرقبة والمثانة وسرطان الثدي وسرطان المريء.

واستخدمت الدراسة بيانات من الأجهزة القابلة للارتداء لتتبع النشاط اليومي لأكثر من 22 ألف شخص لا يمارسون الرياضة، ثم تابع الباحثون السجلات الصحية السريرية للمجموعة لما يقرب من سبع سنوات لرصد السرطان.

وخلصت الدراسة إلى أن ما لا يقل عن 4 إلى 5 دقائق من النشاط البدني المتقطع النشط، كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان مقارنة بأولئك الذين لم يمارسوا نفس النشاط.

وأضافت أن البالغين الذين لا يمارسون الرياضة هم أكثر عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان مثل: الثدي أو بطانة الرحم أو القولون، لكن حتى وقت قريب، لم يكن الخبراء قادرين على قياس تأثير الأشكال الأقل تنظيما من النشاط البدني القوي.

وفي عينة الدراسة وجد الباحثون 2356 حالة جديدة من السرطان "1084 في السرطان المرتبط بالنشاط البدني" على مدى متابعة متوسطها 6.7 سنوات، كما وجدوا أن ما لا يقل عن 3.5 دقيقة يوميًا من Vilpa كان مرتبطًا بانخفاض يصل إلى 18٪ في الإصابة بالسرطان، مقارنة مع عدم وجود Vilpa، في حين أن 4.5 دقيقة من Vilpa يوميًا ارتبطت بانخفاض يصل إلى 32٪ في خطر الإصابة بالسرطان.