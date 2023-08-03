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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة نيابة عن الملك سلمان

غسل الكعبة المشرفة
غسل الكعبة المشرفة

تشرف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرّمة، اليوم، بغسل الكعبة المشرّفة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وعدد من المسؤولين.

 

غسل الكعبة المشرفة

تم غسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرّفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بالخليط، والذي يتم تحضيره منذ وقتٍ مبكرٍ من قِبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

 

وقال الدكتور السديس، إن السعودية منذ توحيدها على يدي المؤسّس الملك عبدالعزيز، وأبنائه البررة من بعده وصولاً إلى العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهده الأمين، قد دأبوا على العناية والاهتمام بكل ما يُعنى بقضايا الإسلام والمسلمين، ولا سيما الحرمين الشريفين والكعبة المشرّفة".

 

وأوضح، أن العناية بالكعبة المشرّفة ما هي إلا سمة من سمات قادة هذه البلاد المباركة، وأن تعظيمها والعناية بها من تعظيم الشعائر الإسلامية المقدسة؛ قال تعالى «ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ»، حيث إنها سنة سار عليها الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم- والخلفاء من بعدهم عبر تاريخ هذه الأمة المجيدة"، سائلاً الله تعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان على هذه البلاد، وأن يجزي قادتها خير الجزاء على ما يبذلونه من خدماتٍ جليلة للحرمين الشريفين وقاصديهما.

 

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