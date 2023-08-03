ثنائي الزمالك يؤازرالأبيض أمام النصر السعودي من مقصورة ستاد الملك

حرص يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد عبد الشافي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد باستاد مدينة الملك فهد لمؤازرة الأبيض في لقاء النصر السعودي المقرر له في السادسة مساء اليوم في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة بعد فوزه في الماراة الأولى امام الاتحاد المنستيري التونسي ثم خسارته امام الشباب السعودي.

في المقابل يضمن التعادل للنصر التاهل لربع النهائي بعد تعادله امام الشباب م فوزه على الاتحاد المنستيري في الجولة الماضية.

تشكيل الزمالك..

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر .

في الهجوم: - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد "زيزو" .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد نديم ومحمد طارق و مصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وحاتم سكر ومحمد حسام "بيسو" وإبراهيما نداي وسيد عبد الله"نيمار" وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وناصر منسي وعلي ياسر