عاجل
كهربا والشحات يقودان الأهلي أمام المصري في ربع نهائي الكأس
الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حافلة الزمالك تتوجه إلى ملعب الملك فهد

حافلة الزمالك
حافلة الزمالك

تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من فندق الإقامة متجهة إلى ستاد مدينة الملك فهد بالمدينة الرياضية ، استعدادا لخوض مباراة النصر السعودي المقرر لها في السادسة مساء اليوم، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

txt

تخفيض عقوبة كهربا في واقعة سب الزمالك بقمة يناير

txt

موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية .. والقنوات الناقلة

 

وتضم  قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط  الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط  الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.
 