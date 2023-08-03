موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية .. والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الخميس إلى ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف لمتابعة المواجهة النارية والحاسمة بين الزمالك والنصر السعودي في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للاندية العربية.

يدخل الزمالك مباراة اليوم رافعاً شعار لا بديل عن الفوز من جل خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي للبطولة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة بعد فوزه في الماراة الأولى امام الاتحاد المنستيري التونسي ثم خسارته امام الشباب السعودي.

في المقابل يضمن التعادل للنصر التاهل لربع النهائي بعد تعادله امام الشباب م فوزه على الاتحاد المنستيري في الجولة الماضية.

موعد مباراة الزمالك والنصر في البطولة العربية

تنطلق مباراة الزمالك والنصر السعودي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر السعودي

تنقل مباراة الزمالك امام النصر ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية حصرياً عبر شبكة قنوات SSC المشفرة.