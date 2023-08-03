محافظ أسوان يستكمل لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ

استكمل أشرف عطية محافظ أسوان لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ اللواء أحمد صالح ، وأيمن فؤاد ، وخالد رضوان ، ومجدى حسيبو ، وخالد العونى وذلك من أجل العمل على تلبية المطالب الجماهيرية ووضع الحلول العاجلة للمشاكل والهموم التى يعانى منها المواطن الأسوانى.

حيث أكد المحافظ خلال اللقاء بأن هناك تواصل مستمر مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية فتح قنوات التواصل الجماهيرى المختلفة سواء من خلال الجولات الميدانية فى المدن والقرى ولمتابعة المشروعات ، أو بعقد اللقاء الأسبوعى مع المواطنين ، أو بواسطة وسائل التواصل المختلفة لنقل هموم ومشاكل أهالى المحافظة بكافة ربوعها ، ووضع الحلول السريعة والفورية لها بالتكاتف والتلاحم بين الجانبين التنفيذى والبرلمانى.

وأشاد المحافظ بالدور الهام الذى تقوم به القيادات البرلمانية والمجتمعية وتعاونهم المستمر وجهودهم الملموسة والتى ساهمت بشكل مباشر فى مساندة الجهود التنفيذية ، وتحقيق الإنجازات المتتالية فى مختلف قطاعات العمل بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

هذا وقد تناول اللقاء عرض عدد من القضايا الجماهيرية التى تهم المواطنين فى القطاعات التعليمية والصحية والتموينية ، ومياه الشرب والصرف الصحى للعمل على وضع الحلول المناسبة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

وكان محافظ أسوان أكد أن متابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات تحظى بإهتمام كبير ودورى من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية ، كما يوجد تواصل وتنسيق مستمر مع مختلف الوزارات لتوفير الدعم اللازم لنهو جميع مشروعات المبادرة الرئاسية فى مواعيدها المحددة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل تحسين الظروف المعيشية والإقتصادية والإجتماعية وتوفير حياة كريمة للأهالي والمواطنين بمختلف القرى والنجوع.