محافظ اسوان يفتتح المرحله الاولي من ممشي اهل مصر بكورنيش اسوان

افتتح أشرف عطية محافظ اسوان، صباح اليوم الخميس، المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة أسوان، بطول 4 كم ، وذلك قبيل الإحتفال بعيد الأضحى المبارك لإتاحة المجال أمام أهالى المحافظة والزائرين للإستمتاع بالكورنيش فى ثوبه الجديد، وذلك في حضور عدد من قيادات الشركة الوطنية المنفذة، ضمن الخطة المرحلية والرؤية المتكاملة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى لعروس المشاتى.

وسط اجواء السعاده والفرحه والفلكولور النوبي

جاء ذلك وسط اجواء السعاده والفرحه والفلكولور النوبي وعروض الاسكيت من بعض الاطفال بالذي النوبي علي الممشي الجديد .

ياتي ذالك بعد إجتماع المحافظ قبل افتتاح الممشي بعدة ايام مع اللواء حازم عبد المنعم مساعد رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة و التوريدات التابعة للقوات المسلحة ، وأيضاً رئيس الشركة المنفذة المهندس صالح النوبي ، و الدكتور أحمد عواد إستشاري المشروع والذى أتى ثماره علي أرض الواقع في الإسراع بمعدلات العمل في الإشراف الميدانى واليومى من قيادات المحافظة ، و من خلال تذليل كافة المعوقات كافة المعوقات بإشراف من الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ تم تركيب 27 عامود إنارة ديكورى في القطاع الجنوبي من حديقة فريال إلي مسجد النصر ) مع إزالة الأعمدة القديمة ، كما تم إنهاء الملاحظات من إعادة تثبيت السور بالأماكن المطلوبة ، ودهانه باللون الذهبي ، وأيضاً تركيب وتلميع و الهوية البصرية لحليات الرخام للجرانيت أسفل السور الكريتال ، وكذا تركيب الأكسسوارات الكهربائية للبرجولات ، فيما تم توزيع و تثبيت سلات المهملات ،أما فى القطاع الأوسط من "مسجد النصر وحتى مول بلازا" جارى أعمال الإزالة الأرضيات القديمة و فك البرجولات والمقاعد القديمة مع تركيب البردورة والأرضيات الجيرانيت ، والتأسيس لأعمال الكهرباء ، فى حين جارى الانتهاء من أعمال صب قواعد أعمدة الإنارة بالقطاع الشمالى وإنهاء الملاحظات من نادى كيما إلى عمارات سما أسوان، بينما تم الانتهاء من أعمال دهانات بردورات أحواض الزراعة فى الجزيرة الوسطى من نادى كيما حتى حديقة فريال مع قص و تهذيب النباتات المزروعة بالأحواض.

وفى المشروع نفسه، تم الانتهاء من صب سقف المحلات والمطاعم والحائط الساند بإجمالى 50 محل وبازار وكافتريا ومطعم بالمستوى الثانى ، وعمل برجولات خشبية فوق سقف المحلات ، وجارى كذلك الانتهاء من أعمال الخوازيق المائية فى المستوى الثالث لتركيب الممشى الزجاجى.

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