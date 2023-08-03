روسيا تُعلن تصفية أكثر من 850 جنديا أوكرانيا على كل المحاور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، القضاء على أكثر من 850 جنديا أوكرانيا على كل المحاور، مؤكدة تدمير 38 مسيرة أوكرانية وصد جميع الهجمات المعادية، فيما تستمر العملية العسكرية التي شنتها روسيا في كييف للعام الثاني على التوالي.

وجاء في تقرير وزارة الدفاع عن سير العملية الخاصة في أوكرانيا، أن القوات الروسية قامت بصد جميع المحاولات الهجومية المعادية في محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وكوبيانسك وكراسني ليمانسك، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

صد ثماني هجمات معادية



وأضاف البيان "في محور دونيتسك، تم صد ثماني هجمات معادية، والقضاء على 380 جنديا أوكرانيا ومدفعين طراز Krab ومدفع Rapira المضاد للدبابات".

وأكد أنه في محور جنوب دونيتسك، تم التصدي لهجمات معادية وتصفية ما يصل إلى 175 جنديا أوكرانيا وتدمير منظومة مدفعية أمريكية الصنع من طراز M777 بالإضافة إلى مدفع هاوتزر D-30.

وأفاد البيان بأنه في محور زاباروجيه، تم القضاء على 45 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعية ذاتية الحركة من طراز أكاتسيا ومدافع هاوتزر D-20.



وفي محور كوبيانسك تم صد هجوم وحدات اللواء 25 الأوكراني في لوغانسك، وتم القضاء على ما يصل إلى 150 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع من طراز كراب بولندي الصنع، ومدافع هاوتزر D-30، حسب ما أفادت الوزارة الروسية.

وفي محور كراسني ليمانسك، أكدت وزارة دفاع روسيا أنه تم صد هجومين معاديين في مناطق نوفوفوديانوي وتشيرفونايا ديبروفا في لوغانسك وتصفية ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا وعربة قتال مشاة وناقلة جند مدرعة. وبلغ إجمالي خسائر الجانب الأوكراني في هذا المحور أكثر من 110 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدفعية من طراز Akatsiya.

كما تم تصفية ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع الهاوتزر Msta-B، في محور خيرسون، حسب ما أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيانها.

كما أكدت أنه تم تدمير قاذفة صواريخ بوك المضادة للطائرات بالقرب من قرية ممريك في دونيتسك.

واعترضت أنظمة الدفاعات الجوية الروسية الجوي 11 صاروخ HIMARS وصاروخين مضادين للرادار من طراز HARM، وتم تدمير 38 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه.

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