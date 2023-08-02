روسيا تُبدي استعدادها للعودة إلى صفقة الحبوب في هذه الحالة

أبدت "موسكو"، استعدادها للعودة إلى صفقة الحبوب حال تنفيذ الغرب التزاماته ذات الصلة، حسبما أفاد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، "رجب طيب أردوغان"، اليوم الأربعاء.

قال الكرملين في بيان له: “إن بوتين أكد خلال المحادثة رغبة روسيا في التعاون مع تركيا والدول المعنية الأخرى في وضع خيارات لتوريد حبوبها إلى البلدان المحتاجة”.

أضاف البيان: "تم التأكيد أنه نظرًا لاحتياجات البلدان الأكثر حاجة للغذاء، يتم العمل على وضع خيارات موثوقة لتوريد الحبوب الروسية، بما في ذلك على أساس مجاني"، مشيرًا إلى أن هذه المسألة "نوقشت بشكل جاد" في القمة الروسية الإفريقية الثانية التي عقدت مؤخرًا في بطرسبورغ.

اتفاقيات إسطنبول بشأن تصدير الحبوب:

ذكر البيان أن الجانب الروسي أكد أيضًا استعداد موسكو للعودة إلى اتفاقيات اسطنبول بشأن تصدير الحبوب "بمجرد أن يفي الغرب فعليًّا بكل الالتزامات التي وردت فيها تجاه روسيا".

حسب بيان الكرملين، فقد أوضح بوتين لأردوغان أسباب انسحاب روسيا من صفقة الحبوب وموقف روسيا المبدئي فيما يتعلق بوقف العمل بصفقة الحبوب، إذْ لم يعد هناك معنى لتمديدها مرة أخرى في ظل غياب أي تقدم في تنفيذ الجزء الروسي منها.

أشار الكرملين إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بين البلدين على مختلف المستويات، "بما في ذلك في سياق الاستعدادات لاجتماع محتمل للزعيمين".

يُذكر أن الرئاسة التركية قالت في بيان لها حول اتصال بوتين وأردوغان، إنهما اتفقا على زيارة الرئيس الروسي لتركيا.

كما أشار البيان التركي إلى أن أردوغان شدد خلال المحادثة على أهمية "صفقة الحبوب" وأكد أن تركيا ستواصل بذل جهود مكثفة من أجل استمرارها.