روسيا تسخر من تقدم أمريكا في مجال السياسة الداخلية

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، "دميتري مدفيديف"، ساخرًا على التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة عبر السنين في مجال السياسة الداخلية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال مدفيديف إن مرشحي الرئاسة الأمريكيين لم يعودوا يقتلون كما في السابق، وإنما أصبح الأمر يقتصر على متابعتهم قضائيا.

وكتب مدفيديف في "تويتر": "في السابق، كان المرشحون الرئاسيون غير المرغوب فيهم في الولايات المتحدة يقتلون ببساطة. أما الآن، فباتت تُرفع ضدهم دعاوى جنائية ويتم توجيه التهم لهم. حسنا، التقدم واضح".

وثائق سرية

ويأتي تصريح مدفيديف، على الأرجح، كإشارة إلى التهم الموجهة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي رشح نفسه للانتخابات الأمريكية المقبلة، حيث وجهت له 37 تهمة تتعلق بحيازة وثائق سرية وعرقلة سير العدالة وإصدار بيانات كاذبة ومحاولة منع الموافقة على نتائج الانتخابات في عام 2021.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه لن يتراجع عن ترشحه للبيت الأبيض في حال إدانته والحكم عليه في أي من التحقيقات الجنائية القائمة ضده.

وسُئل ترامب (77 عاما) المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري لعام 2024 عن الاتهامات الفدرالية والتهم التي يواجهها بعد يوم من إضافة المدعين الفدراليين 3 تهم جنائية إلى لائحة الاتهام الموجهة ضده والمتعلقة بقضية الوثائق السرية، حيث قال الرئيس السابق في مقابلة إذاعية ردا على سؤال إن كان سيوقف حملته في حال الحكم عليه، "كلا على الإطلاق.. لا يوجد في الدستور ما يقول إنه يمكن ذلك".