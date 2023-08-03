موجة الحر الشديد تتسبب في وفاة 80 فرنسيا (شاهد)

موجات حر شديدة، وصيف ملتهب، تشهدها الكثير من المناطق في العالم، تسببت في وفاة العشرات وكوارث بيئية.

وأكد تقرير عرضته فضائية "العربية"، اليوم الخميس، أن موجات الحر في فرنسا فقط سببت تسجيل 80 حالة وفاة خلال فترة بين 7 إلى 13 يوليو.

ووفقاً للتقرير، فإن موجة الحر الشديدة في فرنسا أثرت فى 21 دائرة في 5 مناطق، حيث تجاوزت درجات الحرارة في بعض المدن الفرنسية 38 درجة مئوية.

وأكد التقرير، أن موجة الحر الشديد في فرنسا استمرت من 3 إلى 6 أيام، مضيفاً أن هناك توقعات بارتفاع حصيلة الوفيات.

موجات قياسية في درجات الحرارة يشهدها العالم هذا الصيف

شهد حالة الطقس الآن موجات قياسية من ارتفاع درجات الحرارة، خلال ذروة فصل الصيف التي تعايشها مصر الآن، وتصل فيها درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية بالقاهرة والمحافظات.

من جهته حذر المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنه من الوارد حدوث تكرار في موجات ارتفاع درجة الحرارة خلال شهر أغسطس الجارى 2023، موضحة أن البلاد ما زالت في ذروة فصل الصيف.

الحزام المداري

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن امتداد ظاهرة الحزام المداري على مناطق متفرقة من جنوب البلاد ما يتسبب تكاثر السحب الركامية خاصة على كل من "حلايب - شلاتين- أبو سمبل- بحيرة ناصر" و يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا اليوم الخميس.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة ويصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على المناطق سالفة الذكر نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

وأوضح خبراء الأرصاد أن الحزام المدارى هو خط وهمي متعرج ينشأ بالقرب من خط الاستواء، ويكون موازيًا له، ويتقدم شمال خط الاستواء في فترة الصيف، بسبب رحلة الشمس، والمعروف أن هذا الخط بسبب حرارة الشمس، حيث يدفع قوى تسمي "كوريوليس الهواء" فى نصف الكرة الأرضية الجنوبى إلى الشمال، وتكون هذه المنطقة الخاصة بالحزام المداري، ذات ضغط منخفض بسبب حرارة الشمس، لتصبح البيئة الأكثر ملاءمة لحدوث العواصف الرعدية.

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