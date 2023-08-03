الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

موعد الارتفاع الجديد في درجات الحرارة (شاهد)

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،إنه اعتبارا من يوم السبت المقبل ستشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بنحو من درجة إلى درجتين لتصل إلى 37 درجة.

 

txt

الأرصاد تكشف الأماكن المعرضة للأمطار (شاهد)

txt

الأرصاد تحذر من الحزام المداري.. توقعات الحالة الجوية خلال الفترة المقبلة

وتابعت "غانم" خلال تصريحاتها عبر فضائية " dmc، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة اليوم تشهد انخفاضا بمعدل درجتين عن الأيام الماضية، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم وغدا الجمعة إلى 35 درجة.

وأشارت إلى أن نسبة الرطوبة مازالت مرتفعة، وهى التي تزيد شعورنا بارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وواصلت غانم أن الأجواء مستقرة على جمهورية مصر العربية الأيام المقبلة، ولكن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على المناطق الجنوبية الحدودية هذه الأيام، وقد تكون رعدية على حلايب وشلاتين، ولن تؤثر على الأنشطة اليومية، منوهة بأنه لا توجد فرص لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى.

 

موجات قياسية في ارتفاع درجات الحرارة 

تشهد حالة الطقس الآن موجات قياسية من ارتفاع درجات الحرارة، خلال ذروة فصل الصيف التي تعايشها مصر الآن، وتصل فيها درجات الحرارة إلى 40 درجة مئؤية بالقاهرة والمحافظات.

 

من جهته حذر المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنه من الوارد حدوث تكرار في موجات ارتفاع درجة الحرارة خلال شهر أغسطس الجارى 2023، موضحة أن البلاد مازالت في ذروة فصل الصيف.

 

 

 

الحزام المداري

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن امتداد ظاهرة الحزام المداري على مناطق متفرقة من جنوب البلاد ما يتسبب تكاثر السحب الركامية خاصة على كلا من "حلايب - شلاتين- أبو سمبل- بحيرة ناصر" و يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا اليوم الخميس.

 

 

 

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة ويصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على المناطق سالفة الذكر نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية .

 

 

 

وأوضح خبراء الأرصاد أن الحزام المدارى هو خط وهمي متعرج ينشأ بالقرب من خط الاستواء، ويكون موازيًا له، ويتقدم شمال خط الاستواء في فترة الصيف، بسبب رحلة الشمس، والمعروف أن هذا الخط بسبب حرارة الشمس، حيث يدفع قوى تسمي "كوريوليس الهواء" فى نصف الكرة الأرضية الجنوبى إلى الشمال، وتكون هذه المنطقة الخاصة بالحزام المداري ، ذات ضغط منخفض بسبب حرارة الشمس، لتصبح البيئة الأكثر ملاءمة لحدوث العواصف الرعدية.

 

مواد متعلقة

الأرصاد تكشف الأماكن المعرضة للأمطار (شاهد)

ريهام الشبراوي: نهدف للارتقاء بأحوال المرأة والطفل والرجل

مهرجان الصيف الدولي 2023| مسار إجباري يفتتح الدورة الـ 20 .. الليلة

طقس حار وإرتفاع تدريجي في درجات الحرارة بالفيوم الأيام المقبلة

مسؤول بالأمم المتحدة يدعو لكوكب بديل للبشرية هربًا من ارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس| انخفاض طفيف في درجات الحرارة حتى يوم الجمعة المقبل