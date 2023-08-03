موعد الارتفاع الجديد في درجات الحرارة (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،إنه اعتبارا من يوم السبت المقبل ستشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بنحو من درجة إلى درجتين لتصل إلى 37 درجة.

وتابعت "غانم" خلال تصريحاتها عبر فضائية " dmc، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة اليوم تشهد انخفاضا بمعدل درجتين عن الأيام الماضية، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم وغدا الجمعة إلى 35 درجة.

وأشارت إلى أن نسبة الرطوبة مازالت مرتفعة، وهى التي تزيد شعورنا بارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وواصلت غانم أن الأجواء مستقرة على جمهورية مصر العربية الأيام المقبلة، ولكن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على المناطق الجنوبية الحدودية هذه الأيام، وقد تكون رعدية على حلايب وشلاتين، ولن تؤثر على الأنشطة اليومية، منوهة بأنه لا توجد فرص لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى.

موجات قياسية في ارتفاع درجات الحرارة

تشهد حالة الطقس الآن موجات قياسية من ارتفاع درجات الحرارة، خلال ذروة فصل الصيف التي تعايشها مصر الآن، وتصل فيها درجات الحرارة إلى 40 درجة مئؤية بالقاهرة والمحافظات.

من جهته حذر المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنه من الوارد حدوث تكرار في موجات ارتفاع درجة الحرارة خلال شهر أغسطس الجارى 2023، موضحة أن البلاد مازالت في ذروة فصل الصيف.

الحزام المداري

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن امتداد ظاهرة الحزام المداري على مناطق متفرقة من جنوب البلاد ما يتسبب تكاثر السحب الركامية خاصة على كلا من "حلايب - شلاتين- أبو سمبل- بحيرة ناصر" و يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا اليوم الخميس.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة ويصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على المناطق سالفة الذكر نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية .

وأوضح خبراء الأرصاد أن الحزام المدارى هو خط وهمي متعرج ينشأ بالقرب من خط الاستواء، ويكون موازيًا له، ويتقدم شمال خط الاستواء في فترة الصيف، بسبب رحلة الشمس، والمعروف أن هذا الخط بسبب حرارة الشمس، حيث يدفع قوى تسمي "كوريوليس الهواء" فى نصف الكرة الأرضية الجنوبى إلى الشمال، وتكون هذه المنطقة الخاصة بالحزام المداري ، ذات ضغط منخفض بسبب حرارة الشمس، لتصبح البيئة الأكثر ملاءمة لحدوث العواصف الرعدية.