طقس حار وإرتفاع تدريجي في درجات الحرارة بالفيوم الأيام المقبلة

تشهد محافظة الفيوم اليوم الخميس طقس حار وبلغت درجة الحرارة فى المحافظة 37 درجة وتستمر فى نفس المعدل باكر الجمعه وترتفع يوم السبت الى 39 درجة والاحد والاثنين 40 درجة وتعاود الانخفاض بمقدار درجتين ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس القادمة .

كانت المحافظة قد شهدت طقس شديد الحرارة خلال الثلاث اسابيع الماضية وتراوحت درجة الحرارة بين 39 و42 درجة مما اضطر شركة الكهرباء الى قطع التيار 3 و4 مرات فى اليوم فى بعض المناطق وقد اصدرت الشركة يوم الاثنين الماضى جدول بالمناطق التى يتم قطع التيار فيها والتى انخفضت الى مرة واحدة لمدة ساعة فى اليوم منذ اول اغسطس .

سيولة مرورية

ومن جهه اخرى شهدت مدينة الفيوم صباح اليوم الخميس سيولة فى الحركة المرورية فى اغلب شوارع المدينة وبدت الحركة المرورية فى شارع السد العالى وشارعى الجمهورية والحرية وشارع بطل السلام عادية وميدان الحواتم ولم تشهد اى اختناقات مرورية.

بينما شهد شارع دار الرماد الجديد وميدان المسلة زحام متوسط ويشتكى ابناء المحافظة من الاختناقات المرورية فى منطقة المسلة فى الظهيرة وقت خروج الموطفين ومساءا بسبب وجود "سناتر" الدروس الخصوصية التى بدأت فى ممارسة اعمالها بالاضافة الى عيادات الاطباء ومراكز العلاج الطبيعى والمستشفيات الخاصة والمطاعم والكافيهات التى تقع فى المنطقة والتى تجعل المنطقة فى زحام يبدأ مع خروج الموظفين ويستمر حتى منتصف الليل .

وطالب ابناء المحافظة بضرورة ايجاد محاور مرورية جديدة او اقامة كوبرى لفك الاختناق فى منطقة المسلة والتى اصبح المرور منها فى بعض الاوقات قطعة من العذاب .

55