وفاة سائق في حادث تصادم بالطريق الدائري الأوسطي

لقى سائق حتفه اثر اصطدام سيارة بالحاجز الخرسانى علي الطريق الدائرى الأوسطى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، ورفع رجال الإدارة العامة للمرور اثار الحادث لتسيير حركة المرور.

وفاة سائق فى حادث تصادم

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة دوبل كابينه علي الطريق الأوسطى اعلي طريق السخنه اتجاه حلوان، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث مدعومه بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام السيارة بالحاجز الخرسانى مما أسفر عن مصرع السائق، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى البنك الأهلي، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة قطع حديد من أحد كبارى المشاة

وفى سياق آخر قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الوايلي تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة قطع حديد من أحد كبارى المشاة بمنطقة الوايلي 15 يوما على ذمة التحقيق.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق) وبحوزتهما (أجنة حديدية – مطرقة – حبل - صاروخ) حال قيامهما بفك 3 قطع حديد من أحد كباري المشاة بدائرة قسم شرطة الوايلى. وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة، وأرشدا بمسكنهما عن كافة المسروقات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر

طفل يسرق سيارة ويقودها والشرطة تلقي القبض عليه فى أمريكا

تفاصيل الواقعة، قيام طفل يبلغ من العمر 8 أعوام، بسرقة سيارة في مونتغمري بولاية ألاباما الأمريكية، ليتحرك بسرعة في الشوارع.

وأبلغ شاهد عيان أن هناك سيارة تصطدم بالمركبات، وتتبع الشاهد السيارة ولكن عندما اقترب منها لاحظ بأن السائق طفل صغير.

تلقت الأجهزة الأمنية الأمريكية إخطرًا، بالواقعة، وتبدأ الشرطة في مطاردة السيارة المتمردة، ومطابته بالتوقف.

وخلال مطاردة الشرطة له وبعد رفضه التوقف تسبب الطفل بحادث مروري، ولم يسفر الاصطدام عن إصابات.

وكشفت شرطة مونتغمري أنها عثرت على مسدس داخل السيارة، وأن الصغير ويواجه تهماً بما في ذلك السرقة ومحاولة المراوغة.