بدء التسجيل الإلكتروني لأداء اختبار القدرات بجامعة الأزهر السبت

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، صدَّقَ على فتح باب التسجيل إلكترونيًّا لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات جامعة الأزهر.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن التسجيل يبدأ السبت المقبل الموافق 15 من يوليو الجاري 2023م ولمدة أسبوعين.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب أن الكليات التي يشترط للقبول فيها أداء اختبار القدرات تشمل كليات: القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، والدعوة الإسلامية بالقاهرة، والتربية بنين وبنات بالقاهرة، إضافة إلى كلية التربية بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، وكليتي: التربية بنين وبنات بأسيوط، تخصصات: تخصص عام (علمي - أدبي)- رياض أطفال- التعليم الأساسي - التربية الفنية- التربية الخاصة - رياض أطفال، وكليتي: التربية الرياضية بنين وبنات بالقاهرة، وكلية اللغات والترجمة بالقاهرة، بجانب كليتي: الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، وتفهنا الأشراف تخصصات: رياض أطفال - شعبة التربية، إضافة إلى كلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة الخدمة الاجتماعية.

نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بالدورات التدريبية لرفع الوعي خلال الإجازة الصيفية:





أشاد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، بالتعاون بين معهد التمريض وكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة؛ جاء ذلك خلال تفقده للدورة التدريبية التي تم تنظيمها بين الجانبين برعاية فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والتي عقدت تحت عنوان: «العلامات الحيوية والإسعافات الأولية»؛ بهدف تدريب الطلاب بكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة على قياس العلامات الحيوية وتقديم الإسعافات الأولية.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال عبدربه، عميد كلية الزراعة، والدكتورة شيماء محمد عرفة، عميدة معهد التمريض بجامعة الأزهر، والدكتور سليمان الرفاعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء هلالي، رئيس قسم البساتين، والدكتور محمد حمزة، رئيس لجنة التدريب، وأعضاء هيئة التدريس بالقسم، والدكتورة نفيسة محمد المبارك، مديرة المعهد الفني للتمريض.

وقد تناولت الدورة التدريبية شرح أهمية قياس العلامات الحيوية، والعوامل التي تؤثر عليها، وقيام ورش عمل لتدريب الطلاب على قياس العلامات الحيوية، إضافة إلى ذلك تم شرح أهمية الإسعافات الأولية، التي تسهم بدور كبير في إنقاذ حياة الإنسان عن طريق كيفية التعامل مع الحروق واللدغات واللسعات والكسور وضربة الشمس والاختناق، وشرح مفصل لأهمية الإنعاش القلبي الرئوي، والقيام بورشة عمل للتدريب على الإنعاش القلبي الرئوي.