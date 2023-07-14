غدًا.. بدء التسجيل الإلكتروني لأداء اختبار القدرات بجامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، صدَّقَ على فتح باب التسجيل إلكترونيًّا لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات جامعة الأزهر.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن التسجيل يبدأ السبت القادم الموافق 15 من يوليو الجاري 2023م ولمدة أسبوعين.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب أن الكليات التي يشترط للقبول فيها أداء اختبار القدرات تشمل كليات: القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، والدعوة الإسلامية بالقاهرة، والتربية بنين وبنات بالقاهرة، إضافة إلى كلية التربية بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، وكليتي: التربية بنين وبنات بأسيوط، تخصصات: تخصص عام (علمي - أدبي)- رياض أطفال- التعليم الأساسي - التربية الفنية- التربية الخاصة - رياض أطفال، وكليتي: التربية الرياضية بنين وبنات بالقاهرة، وكلية اللغات والترجمة بالقاهرة، بجانب كليتي: الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، وتفهنا الأشراف تخصصات: رياض أطفال - شعبة التربية، إضافة إلى كلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة الخدمة الاجتماعية.

المؤتمر الدولي السادس لكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط

في إطار نشاطها العلمي الكبير الذي تحرص عليه دائمًا دعمًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م؛ تنظم كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط المؤتمر الدولي السادس للآفاق الجديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية (ICNHBAS 2023) الذي سيعقد خلال الفترة من 22-25 من سبتمبر 2023م في مدينة الغردقة؛ صرح بذلك الدكتور علاء جاد الكريم محمود عثمان، عميد الكلية رئيس المؤتمر، مشيرًا إلى أن المؤتمر يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح عميد كلية العلوم أن المؤتمر يعد من أهم المؤتمرات الدولية الرائدة التي تعقد داخل جمهورية مصر العربية لتقديم البحوث الأساسية والجديدة في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الشراكة بين جامعة الأزهر ومختلف الجامعات والمراكز البحثية (كجهات علمية) والجهات الصناعية والاستثمارية (كجهات تمويل) من داخل مصر وخارجها؛ وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى للموارد البشرية في هذه الجهات، مشيرا إلى أنه من خلال رؤية الكلية ورسالتها فقد حقق المؤتمر على مدار خمس دورات متتالية نجاحات متميزة من حيث عدد المشاركين والدول الأجنبية والعربية التي شاركت في جلسات المؤتمر العلمية، كما شملت النجاحات السابقة للمؤتمر قوة الأوراق البحثية التي عرضت ونوقشت بالمؤتمر، لافتا إلى أن المؤتمر يسعى خلال دورته الحالية إلى تأكيد هذه النجاحات، وتأكيد مكانته وسط المؤتمرات محليا وإقليميا ودوليا، والذي ظهر بقوة فى عدد الباحثين الذين تسابقوا للاشتراك في المؤتمر رغم الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم؛ فقد سجل المؤتمر في دورته الحالية حتى الآن وقبل شهرين من انطلاقه مشاركة أكثر من 200 باحث يمثلون أحدث الاتجاهات البحثية فى مجال العلوم الأساسية والتطبيقية حول العالم.

مضيفًا أن المؤتمر يقدم من خلال هذه البحوث رؤية تطويرية لدور المؤسسات العلمية في تفعيل مسيرة البحث العلمي؛ كونه القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة من خلال عرض التطورات وتقديم الحلول والمقترحات – محتكمين إلى الباحثين وتصوراتهم في تطوير هذه الرؤية وتحليلها وترجمتها إلى واقع ملموس.

